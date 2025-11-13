Haberler

Fenerbahçe, Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşması için hazırlıklarını Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla sürdürüyor. Antrenmanda milli oyuncular yer almadı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanı ile sürdürdü.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma milli oyunculardan yoksun gerçekleştirildi. Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sahaya geçen futbolcular, antrenmanı ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. İdman, pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
