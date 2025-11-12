Fenerbahçe, Rizespor Maçı Hazırlıklarını Devam Ettiriyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde, milli oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki günün ikinci antrenmanı milli oyuncularından yoksun gerçekleştirildi.
Salonda core çalışmalarıyla başlayan idman; sahada yapılan ısınma, çabukluk ve dayanıklılık koşularıyla sürdü. Günün ikinci antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor