Fenerbahçe, Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 13. haftasında 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından günün antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak. - İSTANBUL