Fenerbahçe Rize'ye Geldi, Rizespor Maçı İçin Hazırlıklar Başladı
Güncelleme:
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için Rize'ye geldi. Havalimanında taraftarlar tarafından karşılanan sarı-lacivertli ekip, konaklayacakları otele hareket etti.

SÜPER Lig'in 13'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, kente geldi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın saat 20.00'da Didi Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli kafile, karşılaşma için saat 18.45'te Rize-Artvin Havalimanı'na indi. Sarı-lacivertlileri havalimanında taraftarlar karşıladı. Havalimanında tezahüratlarla karşılanan ekip kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti. Otele gelen sarı-lacivertliler, burada bekleyen taraftarlarlı selamlayıp, odalarına geçti.

Fenerbahçe'nin Rizespor maçı kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:

"Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
