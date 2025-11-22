Fenerbahçe Rize'ye Geldi, Çaykur Rizespor ile Karşılaşacak
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için Rize'ye ulaştı. Takımı, Rize-Artvin Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Rize'ye geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Rize-Artvin Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli takımı karşılayan taraftarlar, kulüp başkanı Sadettin Saran ve futbolculara tezahüratlarla destek verdi.
Fenerbahçe kafilesi, takım otobüsüyle konaklayacağı otele hareket etti.
Çaykur Didi Stadı'nda yarın 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.???????
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor