Fenerbahçe, Rennes maçına hazır Spor Haberleri Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftada karşılaşacağı Rennes maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftada karşılaşacağı Rennes maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Rennes için hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman ısınma ile başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma yaparken antrenmanın basına kapalı kısmında ise Rennes müsabakasının taktiği üzerinde duruldu. (Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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