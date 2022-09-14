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Fenerbahçe, Rennes maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Rennes maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında 15 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında 15 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren idmanda iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-laciverliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Eylül Spor Haberler

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