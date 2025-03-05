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Fenerbahçe, Rangers Maçına Hazır

Fenerbahçe, Rangers Maçına Hazır
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers ile karşılaşacak. Takım, antrenmanla maç hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanın basına kapalı bölümünde maç taktiği üzerinde duruldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Rangers ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanda daha sonra 5'e 2 pas çalışmasına geçildi. Sarı kart cezası nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek olan Fred ve Osayi Samuel'in yanı sıra Oğuz Aydın dinlendirildi.

Sakatlığını atlatan Diego Carlos ile Levent Mercan bireysel çalışma gerçekleştirdi.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Rangers maçının taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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