Fenerbahçe, Rangers Maçı Sonrası Antrenmanına Devam Etti

Fenerbahçe'de dün Rangers ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçına 11'de başlayan futbolcular günün antrenmanını rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladılar.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmana diğer futbolcular ise salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Isınma ve çabukluk programlarının ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dayanıklılık koşularıyla tamamladı. - İSTANBUL