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Fenerbahçe, Rangers Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Rangers Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçı için Rangers ile yapacağı karşılaşmaya yönelik antrenmanlarına devam ediyor. Takım, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde idman yaptı.

Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers ile 13 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'da Ibrox Stadyumu'nda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenman ile Rangers maçının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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