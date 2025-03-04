Fenerbahçe, Rangers Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise günü aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamladılar.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak. - İSTANBUL