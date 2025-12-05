Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde idman salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenmanı tamamladı.

Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL