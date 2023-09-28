Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Djiku ve Szymanski'nin golleriyle rahat bir galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, rakibini 4-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya çok etkili başlayan sarı-lacivertliler, 5. dakikada Alexander Djiku'nun golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 10. dakikada organize gelişen hücumda Duarte'nin kendi kalesine golüyle farkı 2'ye çıkardı. Üstün oyununa devam eden Fenerbahçe, 20. dakikada Szymanski ile 3. golü de buldu. 3-0'dan sonra baskısını azaltan sarı-lacivertliler, pozisyonlar bulsa da bunları değerlendiremedi ve soyunma odasına 3-0 önde girdi.

İkinci yarıya daha kontrollü başlayan Fenerbahçe, kontrolü elinde tutsa da rakip kaleye çok adamla gitmemeyi tercih etti. Müsabakanın 80. dakikasında Sebastian Szymanski ile bir gol daha bulan Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, bu sezon çıktığı 13. resmi maçını da kazanmayı bildi.

Djiku siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Sezon başında takıma katılan ve gösterdiği etkili performansla beğeni toplayan 29 yaşındaki oyuncu, 5. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.

Szymanski atmaya devam ediyor

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, skor katkısını sürdürdü.

Müsabakanın 20'nci ve 80'inci dakikalarında RAMS Başakşehir ağlarını sarsan 24 yaşındaki ofansif orta saha, ligde ilk 11 çıktığı 5. maçında 4. golünü kaydetti.

Bu sezon Avrupa maçlarında da 3 golü bulunan Szymanski, toplamda 7 gole ulaştı.

İlk kez ligde evinde gol yemedi

Fenerbahçe, bu sezon ligde ev sahibi olduğu bir karşılaşmada ilk kez kalesini gole kapattı.

Ligde sırasıyla seyircisi önünde Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarına çıkan sarı-lacivertliler, kalesinde ilk maçta 1, ikinci maçta ise 2 gol görmüştü.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, RAMS Başakşehir karşısında ise gol yemeden galip gelmeyi bildi.