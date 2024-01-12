Fenerbahçe, Rade Krunic ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe, Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin ardından bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Milan forması giyen Bosna Hersekli orta saha Rade Krunic'in transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecek.