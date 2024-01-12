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Fenerbahçe, Rade Krunic ile prensip anlaşmasına vardı

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Fenerbahçe, ara transfer döneminde orta saha oyuncusu Rade Krunic'i transfer etmek için AC Milan ile prensip anlaşmasına vardı. Futbolcu, sağlık kontrolleri ve görüşmeler için İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe : "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Rade Krunic Fenerbahçe İstanbul Milan Futbol Spor Güncel Haberler

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