Fenerbahçe, Rade Krunic ile prensip anlaşmasına vardı
Fenerbahçe, ara transfer döneminde orta saha oyuncusu Rade Krunic'i transfer etmek için AC Milan ile prensip anlaşmasına vardı. Futbolcu, sağlık kontrolleri ve görüşmeler için İstanbul'a gelecek.
Fenerbahçe : "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir." - İSTANBUL