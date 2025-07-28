Fenerbahçe, Portekiz Kampını Tamamlayarak İstanbul'da Hazırlıklara Devam Ediyor

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Fenerbahçe, Portekiz'deki kampını tamamlayarak İstanbul'da antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla sürüyor.

Portekiz kampını tamamlayan Fenerbahçe, sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmaları yapan oyuncular, dayanıklılık, reaksiyon ve çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı.

Fenerbahçe'de, 26 Temmuz Cumartesi günü Benfica ile oynanan hazırlık maçında 45 dakika ve üzeri oynayan oyuncular ise idmanı yenilenme ve aktif dinlenmeyle geçirdi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarınki çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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