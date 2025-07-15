Fenerbahçe, Portekiz Kampında İkinci Antrenmanını Gerçekleştirdi

Fenerbahçe, Portekiz Kampında İkinci Antrenmanını Gerçekleştirdi
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Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları çerçevesinde Portekiz'de yaptığı kampta ikinci antrenmanını yaptı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıktı.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de yaptığı kampta günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Portekizli teknik adam, çalışmadan önce oyuncularıyla mini bir toplantı gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına açık bölümünde Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş ve Cenk Tosun bireysel çalıştı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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