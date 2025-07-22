Fenerbahçe Portekiz'de Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'de tek antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mourinho yönetimindeki idmanda oyuncular kuvvet, dayanıklılık, çabukluk ve taktik çalışmaları yaptı. Sarı-lacivertliler yarın Al-Ittihad Club ile hazırlık maçı oynayacak.
Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, günün tek antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel çalışmalar ve dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın akşam Al-Ittihad Club ile hazırlık maçında karşılaşacak. Estadio Municipal de Portimao'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor