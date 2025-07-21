Fenerbahçe Portekiz'de Kamp Çalışmalarını Sürdürüyor

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Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu öncesi Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Portekiz'de kamp yaparak antrenmanlarını sürdürüyor. İdmanlar ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleri ve çift kale maçlarla devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu öncesi Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde basına kapalı yapılan idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas antrenmanı gerçekleştiren futbolcular daha sonra çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

Dün akşam oynanan Uniao de Leiria müsabakasında 60 dakika ve daha fazla forma giyen isimler günü yenileme antrenmanı ve aktif dinlenme yaparak geçirdi.

Sarı-lacivertli ekip yarın yapacağı çalışmayla Portekiz kampındaki çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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