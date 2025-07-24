Fenerbahçe, Portekiz'de Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Portekiz'de Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Fenerbahçe, Portekiz'deki yeni sezon hazırlıklarına devam ederken antrenmanlarını Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirdi. İdman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayıp, pas çalışmaları ve çift kale maçlarla sona erdi.

Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, günün tek antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Dün akşam Al Ittihad ile oynanan hazırlık maçında 45 dakika ve üzeri süre alan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Öte yandan Teknik Direktör Jose Mourinho, antrenmanda teknik, idari ve sağlık ekibi ile fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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