Fenerbahçe Portekiz'de Hazırlık Maçına Çıkıyor
2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kampa giren Fenerbahçe, yarın Uniao de Leiria ile karşılaşacak. Maçta yeni transfer Jhon Duran'ın durumu teknik heyete bağlı. Sakat oyuncular İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek.
2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, yarın ülkenin ikinci lig ekiplerinden Uniao de Leiria ile karşı karşıya gelecek.
Portimao Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında yine Portekiz ikinci liginden Portimonense'yi 2-1'le geçmişti.
Jhon Duran teknik heyete bağlı
Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararına göre kadroya yazılabilecek.
Kampa geçen günlerde katılan ve son 2 idmanda takımla çalışmalara katılan genç golcü, teknik heyetin kararına göre kadroda yer alabilecek.
En-Nesyri ve Cenk döndü
Fenerbahçe'nin golcü oyuncuları Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun, Uniao de Leiria karşısında forma giyebilecek.
Sakatlıkları nedeniyle bireysel çalışan ve Portimonense maçının kadrosuna alınmayan 2 oyuncu da sakatlıklarını atlattı.
3 eksik
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 3 oyuncu, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.