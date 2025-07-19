Fenerbahçe Portekiz'de Hazırlık Maçına Çıkıyor

2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, yarın ülkenin ikinci lig ekiplerinden Uniao de Leiria ile karşı karşıya gelecek.

Portimao Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında yine Portekiz ikinci liginden Portimonense'yi 2-1'le geçmişti.

Jhon Duran teknik heyete bağlı

Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararına göre kadroya yazılabilecek.

Kampa geçen günlerde katılan ve son 2 idmanda takımla çalışmalara katılan genç golcü, teknik heyetin kararına göre kadroda yer alabilecek.

En-Nesyri ve Cenk döndü

Fenerbahçe'nin golcü oyuncuları Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun, Uniao de Leiria karşısında forma giyebilecek.

Sakatlıkları nedeniyle bireysel çalışan ve Portimonense maçının kadrosuna alınmayan 2 oyuncu da sakatlıklarını atlattı.

3 eksik

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 3 oyuncu, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.