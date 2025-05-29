Fenerbahçe, Play-off Çeyrek Finaline İyi Başladı

Fenerbahçe, Play-off Çeyrek Finaline İyi Başladı
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Euroleague şampiyonu Fenerbahçe, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Türk Telekom'u 89-68 yenerek seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 31 Mayıs'ta Ankara'da oynanacak.

Euroleague şampiyonu Fenerbahçe, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom'u 89-68 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

konuk etti.

Play-off çeyrek final serininin ikinci maçı 31 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil

Fenerbahçe: Guduric 8, Nigel Hayes 7, McCollum 11, Birch 2, Tarık Biberovic 3, Melih Mahmutoğlu 9, Metecan Birsen 3, Hall 11, Baldwin 14, Melli 10, Sertaç Şanlı 9, Emre Ekşioğlu 2

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Türk Telekom: Alexander 11, Brown 7, Smith, Bess, Melih Tunca, Rodas 20, Hanlan2, İsmet Akpınar 2, Makoundou 12, Berkan Durmaz 14

Başantrenör: Erdem Can

1. Periyot: 19-13 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 50-38 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 73-47 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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