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Fenerbahçe Petrol Ofisi, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti

10 Aralık 2023 16:11 Son Güncelleme: 16:12 Abone Ol

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe Petrol Ofisi, ligdeki 11. galibiyetini elde ederek puanını 33'e yükseltirken, Trabzonspor ise 11 puanda kaldı.