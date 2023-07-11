Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda Teknik Direktörlük Değişikliği

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Serhat Deniz'in yerine Gökhan Bozkaya getirildi. Bozkaya daha önce Fenerbahçe'nin alt yaş kategorilerinde teknik direktörlük yapmıştı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Serhat Deniz'in yerine Gökhan Bozkaya getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Serhat Deniz ile yolların ayrıldığı ve sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörünün Gökhan Bozkaya olduğu belirtildi.

Açıklamada, Bozkaya'nın 2000-2002 yıllarında formasını giydiği Fenerbahçe'de 2016-2019'da 21 yaş altı ve 2019-2021'de ise 19 yaş altı takımlarının teknik direktörlük görevini üstlendiği aktarıldı.

Gökhan Bozkaya'nın son olarak geçen sezon Yeni Malatyaspor'da yardımcı antrenörlük yaptığı kaydedildi.