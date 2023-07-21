Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, gol kraliçesi Yağmur Uraz'ı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezonun gol kraliçesi Yağmur Uraz'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, '33 yaşındaki milli futbolcu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza 'Kulübümüze Hoş Geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı. Yağmur, geçtiğimiz sezon Galatasaray Petrol Ofisi formasıyla 23 gol atmayı başarmıştı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezonun gol kraliçesi Yağmur Uraz'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "33 yaşındaki milli futbolcu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza 'Kulübümüze Hoş Geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yağmur, geçtiğimiz sezon Galatasaray Petrol Ofisi formasıyla 23 gol atmayı başarmıştı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Petrol Ofisi Galatasaray Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title