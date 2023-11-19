Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Beşiktaş JK United Payment arasında oynanacak maçın detayları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında yarın Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş JK United Payment'ı ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 18.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Asen Albayrak yönetecek.

Geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 2 yenilgisi olan sarı-lacivertliler 24 puanla 3. sırada bulunuyor. 6 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş JK United Payment ise 20 puanla 5. basamakta yer alıyor.