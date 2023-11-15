Fenerbahçe Petrol Ofisi - Beşiktaş JK United Payment Derbisi Ülker Stadı'nda

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 11. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Beşiktaş JK United Payment arasındaki derbi mücadelesi Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek. Karşılaşma 20 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 11. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Beşiktaş JK United Payment arasındaki derbi mücadelesi Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak müsabakaya Ülker Stadı ev sahipliği yapacak.

Karşılaşmanın biletlerine ilişkin bilgilendirme ise daha sonra duyurulacak.