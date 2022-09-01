Fenerbahçe, Pelkas'ı Hull City'ye kiraladı Spor Haberleri Fenerbahçe, 28 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas'ı Hull City'ye kiraladı. Fenerbahçe, 28 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas'ı Hull City'ye kiraladı. Sarı-lacivertlilerden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere'nin Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Dimitris Pelkas Fenerbahçe Hull City Spor Haberler

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