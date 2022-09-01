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Fenerbahçe, Pelkas'ı Hull City'ye kiraladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Pelkas'ı Hull City'ye kiraladı

Fenerbahçe, 28 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas'ı Hull City'ye kiraladı.

Fenerbahçe, 28 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas'ı Hull City'ye kiraladı.

Sarı-lacivertlilerden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere'nin Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dimitris Pelkas Fenerbahçe Hull City Spor Haberler

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