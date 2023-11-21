Fenerbahçe Parolapara, yarın Avrupa'da Hypo Tirol'e konuk olacak
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Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final ilk maçında yarın deplasmanda Avusturya temsilcisi Hypo Tirol ile karşılaşacak.
Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final ilk maçında yarın deplasmanda Avusturya temsilcisi Hypo Tirol ile karşılaşacak.
Innsbruck'taki Universitatssporthalle'de oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
Müsabakanın rövanşı, 29 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
Kaynak: AA / Spor