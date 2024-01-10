Fenerbahçe Parolapara Ukrayna'nın Prometey ekibine yenildi
Abone Ol
Güncelleme:
Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Ukrayna'nın Prometey ekibine 3-1 yenildi. Romanya'daki Mioveni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Prometey, 25-21, 25-15, 19-25 ve 26-24'lük setlerle 3-1 kazandı. Karşılaşmanın rövanşı, 18 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak.
Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Ukrayna'nın Prometey ekibine 3-1 yenildi.
Romanya'daki Mioveni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Prometey, 25-21, 25-15, 19-25 ve 26-24'lük setlerle 3-1 kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı, 18 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak.
Kaynak: AA / Spor