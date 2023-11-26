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Fenerbahçe Parolapara RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi

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Fenerbahçe Parolapara, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Penchev, Deniz Yılmaz)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Daneshdoust, Hakan Polat, Afhsin, Halil İbrahim Yücel, Furkan Dur, Mejias (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Melih Sıratca, Görkem Yazgan)

Setler: 25-18, 19-25, 25-18, 25-15

Süre: 107 dakika (27, 27, 26, 27)

Fenerbahçe Parolapara, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Deniz Yılmaz Fenerbahçe Sigorta Spor Haberler

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