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Fenerbahçe Parolapara, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 Yendi

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Parolapara, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Erdal Akıncı, İbrahim Acar

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Gunter, Ivanov, Eren Öztürk, Hoff, Enes Atlı, Can Koç (Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Ahmetcan Büyükgöz)

Fenerbahçe Parolapara: Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Penchev, Hasan Sıkar, İbrahim Kurt, Caner Pekşen, Deniz Yılmaz)

Setler: 19-25, 19-25, 20-25

Süre: 74 dakika (24, 28, 22)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Parolapara, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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