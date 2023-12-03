Fenerbahçe Parolapara, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 Yendi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Parolapara, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Erdal Akıncı, İbrahim Acar
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Gunter, Ivanov, Eren Öztürk, Hoff, Enes Atlı, Can Koç (Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Ahmetcan Büyükgöz)
Fenerbahçe Parolapara: Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Penchev, Hasan Sıkar, İbrahim Kurt, Caner Pekşen, Deniz Yılmaz)
Setler: 19-25, 19-25, 20-25
Süre: 74 dakika (24, 28, 22)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Parolapara, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.