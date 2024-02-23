Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Parolapara ile Arkas Spor Yarın Karşılaşacak

Güncelleme:

AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Parolapara ile Arkas Spor yarın İstanbul'da karşılaşacak. CEV Kupası'nda finale çıkma mücadelesi veren iki ekibin Efeler Ligi'ndeki karşılaşması, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, ligde kalan tüm maçların final niteliği taşıdığını belirtti. İstanbul'dan galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini bildiren Özden, 'İstanbul'da iyi oyun ve galibiyet için sahada olacağız. Oyuncularımıza güveniyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Parolapara ile Arkas Spor yarın İstanbul'da karşılaşacak.

CEV Kupası'nda finale çıkma mücadelesi veren iki ekibin Efeler Ligi'ndeki karşılaşması, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, ligde kalan tüm maçların final niteliği taşıdığını belirtti.

İstanbul'dan galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini bildiren Özden, "İstanbul'da iyi oyun ve galibiyet için sahada olacağız. Oyuncularımıza güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

Burhan Felek Uğur Özden Fenerbahçe Arkas Spor İstanbul Voleybol Sigorta Vestel Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Senden Önce final mi? Senden Önce dizisi final mi yaptı? Senden Önce dizisi bitti mi, neden bitti? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman açılacak? 2024 İkinci ara tatil tarihi ne zaman? YEEKTEYİZ CANLI İZLE! Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: UEFA Konferans Ligi kura çekimi nereden, hangi kanaldan izlenir? CANLI İZLE! 23 Şubat 2024 kura çekimi | UEFA Avrupa Konferans ligi hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri BELLİ OLDU DEM Parti Ağrı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ağrı adayı Hazal Aras ve Mehmet Akkuş kimdir? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak? DEM Parti Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Afyonkarahisar adayı Zehra Yalçın ve Sezer Erikli kimdir? Cuma namazı kadınlara farz mı? Kadınlar cuma namazı kılabilir mi? Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 23 Şubat Malatya'da nerede deprem oldu? DEM Parti Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman adayı Bahattin Bilgin ve Meryem Ceritli kimdir? DEM Parti Adana Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı kim? Şehriban Defişat ve Mahfuz Güleryüz kimdir? Alinur Aktaş kimdir ? AK Parti Bursa Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş kaç yaşında ve nereli? Muhammed Emin Demirkol kimdir? AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol kimdir? Umut Akyürek kimdir? Umut Akyürek kaç yaşında, kimle evli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title