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Fenerbahçe Parolapara, Galatasaray HDI Sigorta'yı mağlup etti

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Fenerbahçe Parolapara, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19'uncu haftasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekip 18. galibiyetini alırken, deplasman ekibi 7. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe Parolapara, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19'uncu haftasında Galatasaray HDI Sigorta'yı sahasında 27-29, 25-23, 25-27, 25-18, 15-13'luk setlerle 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip, 18'inci galibiyetine imza atarken; deplasman ekibi ise 7'nci mağlubiyetini aldı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setini 27-29 kazanan taraf Galatasaray oldu. İkinci set ev sahibi ekibin 25-23'lük üstünlüğüyle tamamlandı. Üçüncü seti 25-27'lik skorla deplasman ekibi kazandı. Dördüncü seti Fenerbahçe, 25-18 kazanarak setleri 2-2'ye getirdi. Son seti 15-13 kazanan Fenerbahçe Parolapara, karşılaşmadan da 3-2 galip ayrılan taraf oldu.

Ev sahibi ekipte Dick Kooy 20, Emre Vahit Savaş 19, Kaan Gürbüz ise 14 sayıyla mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekipte ise Nikola Mijailovic 21, Jan Hadrava ise 17 karşılaşmayı tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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