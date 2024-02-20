Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası yarı finalinde Polonya ekibiyle karşılaşacak
Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında Polonya'nın Asseco Resovia ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, çeyrek finaldeki başarılı performanslarıyla bir üst tura yükselmişti.
Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Polonya'nın Asseco Resovia ekibi ile karşılaşacak.
RCWS Podpromie'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler, CEV Kupası'nın çeyrek final turunda Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibini 3-0'lık skorlarla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı. Asseco Resovia ise Polonya ekibi Aluron CMC Warta'yı eleyerek organizasyonda yarı finale yükselmişti.
Karşılaşmanın rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.