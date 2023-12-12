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Fenerbahçe Parolapara, Draisma Dynamo'yu deplasmanda yendi

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Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın 8'li final (Son 16) turu ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, Hollanda'nın Draisma Dynamo ekibini deplasmanda 3-1 yendi. İstanbul'daki rövanş maçı 20 Aralık'ta oynanacak.

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın 8'li final (Son 16) turu ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, Hollanda'nın Draisma Dynamo ekibini deplasmanda 3-1 yendi.

Apeldoorn'da oynanan maçın ilk setini 25-16 kazanan sarı-lacivertli ekip, ikinci seti ise 25-23 yenik geçti.

Karşılaşmanın üçüncü setini 25-19 önde bitiren Fenerbahçe Parolapara, dördüncü seti de 25-16 kazandı ve maçtan 3-1 galip ayrıldı.

İstanbul'daki rövanş maçı 20 Aralık'ta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

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