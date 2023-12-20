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Fenerbahçe Parolapara, Draisma Dynamo'yu 3-0 yendi

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Fenerbahçe Parolapara, Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Draisma Dynamo'yu 3-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Piotr Krol (Polonya), Veronica Papadopol (İtalya)

Fenerbahçe Parolapara: Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Penchev, Caner Pekşen, Hasan Sıkar)

Draisma Dynamo: Abraham, Krook, Williams, Bakk, Va Zeist, de Weijer (Sward, Vander Schaaf, Van Solkema, Van Cooten, Lipke, Tijhuis)

Setler: 25-13, 25-17, 25-22

Süre: 69 dakika (20, 22, 27)

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın 8'li final (Son 16) turu rövanş maçında Fenerbahçe Parolapara, Hollanda'nın Draisma Dynamo ekibini 3-0 yendi.

Deplasmanda oynanan ilk maçı da 3-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, adını play-off turuna yazdırdı.

Fenerbahçe, play-off etabında rövanşı yarın oynanacak SC Promotey (Ukrayna)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Turun ilk maçında Ukrayna temsilcisi rakibini evinde 3-0 yenmişti.

Kaynak: AA / Spor

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