Fenerbahçe Parolapara, CEV Kupası'nda Hypo Tirol'ü konuk edecek
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Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında Fenerbahçe Parolapara, Avusturya'nın Hypo Tirol ekibini ağırlayacak. İlk maçta mağlup olan Fenerbahçe, turu geçmek için galibiyet arayacak.
Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında Fenerbahçe Parolapara, yarın Avusturya'nın Hypo Tirol ekibini konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
İlk karşılaşmadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Parolapara, rövanş karşılaşmasında 3-0 veya 3-1 galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak. Fenerbahçe Parolapara'nın 3-2'lik galibiyetinde ise turu geçen taraf altın sette belli olacak.
Tur atlayan takım 8'li final etabına yükselecek.
Kaynak: AA / Spor