Fenerbahçe Parolapara, CEV Kupası'nda Hypo Tirol'a mağlup oldu
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Fenerbahçe Parolapara, Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final ilk maçında Avusturya'nın Hypo Tirol takımına deplasmanda 3-2 kaybetti. Müsabakanın rövanşı İstanbul'da oynanacak.
Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, Avusturya'nın Hypo Tirol takımına deplasmanda 3-2 kaybetti.
Innsbruck'taki Universitatssporthalle'de oynanan müsabaka 25-23, 15-25, 25-20 ve 23-25'lik setlerle 2-2'ye gelirken, kazanan 21-19'luk tie-break setiyle Avusturya ekibi oldu.
Müsabakanın rövanşı 29 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da İstanbul'da yapılacak.
Kaynak: AA / Spor