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Fenerbahçe Parolapara, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 11. haftasında Fenerbahçe Parolapara, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

Fenerbahçe Parolapara: Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Orçun Ergün, Bahov, Samet Baltacı, Okello, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu ( Caner Ergül, Emre Batur, Mehmet Hacıoğlu)

Setler: 31-29, 30-32, 25-22, 25-18

Süre: 143 dakika (40, 43, 33, 27)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 11. haftasında Fenerbahçe Parolapara, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe voleybol Spor Güncel Haberler

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