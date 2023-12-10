Fenerbahçe Parolapara, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 11. haftasında Fenerbahçe Parolapara, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu
Fenerbahçe Parolapara: Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Orçun Ergün, Bahov, Samet Baltacı, Okello, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu ( Caner Ergül, Emre Batur, Mehmet Hacıoğlu)
Setler: 31-29, 30-32, 25-22, 25-18
Süre: 143 dakika (40, 43, 33, 27)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 11. haftasında Fenerbahçe Parolapara, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.