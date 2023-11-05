Fenerbahçe Parolapara, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 Yendi
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Parolapara, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş
Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Halil İbrahim Kurt)
Brand Group Alanya Belediyespor : Bertuğ Öndeş, Seganov, Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit (Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Azizcan Ataoğlan,
Oğuzhan Doğruluk, Uğur Kılınç, Umut Durur)
Setler: 25-23, 25-18, 25-20
Süre: 86 dakika (30, 26, 30)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Parolapara, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.