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Fenerbahçe, Pari Premier Cup Turnuvası'na hazırlanıyor

Fenerbahçe, Pari Premier Cup Turnuvası'na hazırlanıyor

Spor Haberleri

St. Fenerbahçe, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde antrenmanlarını gerçekleştiren sarı-lacivertli ekip, ilk maçta Zenit ile karşılaşacak.

ST. Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere geldiği Rusya'nın St. Petersburg şehrinde hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekip, sabah saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg'daki Petrovski Stadyumu'nda gerçekleşen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Milli takımdan dönen oyuncular ise normal antrenman yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, turnuvanın ilk maçında bu akşam Zenit ile karşılaşacak.

Gazprom Arena'da saat 19.30'da başlayacak mücadele, S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

İsmail Kartal Petersburg Fenerbahçe Rusya Spor Haberler

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