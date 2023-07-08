Fenerbahçe Pari Premier Cup Turnuvası için Rusya'ya hareket etti

Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Pari Premier Cup Turnuvası için Rusya'ya hareket etti. Sarı-lacivertlilerin 33 kişilik kamp kadrosunda bazı sakatlıklar ve transfer görüşmeleri nedeniyle bazı oyuncular yer almadı.

Fenerbahçe, Rusya'da 9-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Pari Premier Cup Turnuvası için bu ülkeye hareket etti. Sarı-lacivertlilerin bu ülkedeki kampta yer alacak 33 kişilik kadrosu da belli oldu.< Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Samet Akaydın ve Lincoln Henrique sakatlıkları; Mbwana Samatta ise farklı kulüplerle transfer görüşmelerini sürdürmesi nedeniyle yer almadı. Sarı-lacivertlilerin 33 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023