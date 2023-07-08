Fenerbahçe, Pari Premier Cup Turnuvası için Rusya'ya hareket etti

Fenerbahçe, St. Petersburg'da düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'ya hareket etti. Kamp kadrosunda 33 futbolcu yer alırken, sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique kadroda yer almadı.