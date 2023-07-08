Fenerbahçe, Pari Premier Cup Turnuvası için Rusya'ya gitti

Fenerbahçe, Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'nın St. Petersburg şehrine gitti ve ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşu ve pas çalışmaları yaptı. Ferdi Kadıoğlu ise sakatlık nedeniyle ayrı çalıştı. Mücadele yarın Zenit ile Gazprom Arena'da oynanacak.

ST. Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere geldiği Rusya'nın St. Petersburg şehrinde ilk antrenmanını yaptı.

St. Petersburg'a öğle saatlerinde gelen Fenerbahçe'nin 33 kişilik kafilesi, otele yerleştikten sonra turnuvaya hazırlık için ilk antrenmanını Rusya'nın Zenit takımının eski stadı Petrovski Stadı'nda gerçekleştirdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşu yaptıktan sonra pas ve top kapma çalışması yaptı. Ferdi Kadıoğlu, milli takım dönüşü sakatlık yaşadığı için takımdan ayrı çalışarak koşu yaptı.

Petersburg'da antrenman saatinin "Beyaz Geceler" dönemine denk gelmesi ve bahar havası olması nedeniyle futbolcuların antrenmanda keyifli oldukları gözlendi. Bir bölümü basına açık olan antrenmanı, Rus basın mensupları da izledi.

Öte yandan antrenman öncesi ve antrenman saatlerinde stadın üstünde Rus helikopterlerinin birçok kez uçtuğu da gözlendi.

Sarı-lacivertli ekip, Pari Premier Cup Turnuvası'nda yarın Zenit ile Rus ekibinin yeni stadı Gazprom Arena'da (Yeni Zenit Stadı) karşı karşıya gelecek. Saat 19.30'da başlayacak olan mücadele S Sport Plus'ta canlı yayımlanacak.