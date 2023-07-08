Fenerbahçe, Pari Premier Cup Turnuvası için Rusya'ya gitti
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St. Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'nın St. Petersburg şehrine geldi. Takım, havaalanında taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı.
ST. Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'nın St. Petersburg şehrine geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Rusya'ya doğru havalanan sarı-lacivertliler, St. Petersburg Pulkovo Havalimanı'na iniş yaptı.
Takımı, havaalanı çıkışında Petersburg'da yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar çiçekle karşıladı.
Teknik kadro, görevli ve oyunculardan oluşan 33 kişilik kamp kadrosunda, sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique yer almadı.
Sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde kentteki Petrovski Stadyumu'nda ilk antrenmanını yapacak.
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023