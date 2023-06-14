Fenerbahçe, oyuncusu Bruma'nın transferi için Braga ile görüşmelere başladı
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Fenerbahçe Kulübü, Portekizli oyuncusu Bruma'nın transferi için Braga ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli oyuncusu Bruma'nın transferi için Braga ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Armindo (Bruma) Tue Na Bangna'nın Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Bruma, devre arasında Braga'ya kiralanmıştı.
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