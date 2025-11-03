Haberler

Fenerbahçe Opet, Valencia Basket'i Ağırlıyor

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nda Valencia Basket ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler grupta lider konumda bulunurken, İspanyol ekibi 2. sırada yer alıyor. Maç, yarın saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Opet, ?FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun beşinci haftasında yarın İspanya'nın Valencia Basket takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Organizasyonda oynadığı ilk 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli takım, grubunda lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe, gruptaki son maçında Macaristan temsilcisi DVTK Huntherm'i 113-65 mağlup etti.

Geride kalan haftalarda 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan İspanyol ekibi ise 2. sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, bu sezon Valencia Basket ile oynadığı ilk maçta rakibini 75-72 yendi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
