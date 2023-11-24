Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta 17 sayı kaydeden Magdalena Stysiak, takımın iyi bir performans sergilediğini belirtti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında konuk olduğu VakıfBank'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Opet'te Polonyalı oyuncu Magdalena Stysiak, çok iyi bir işe imza attıklarını söyledi.

Stysiak, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan derbinin ardından Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kaydettiği 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynayan 22 yaşındaki pasör çaprazı, "Karşılaşmanın zor geçeceğini biliyorduk. VakıfBank çok güçlü bir takım. Maçın başında takım olarak savunmada, serviste ve blokta çok iyi bir performans gösterdik. Çok mutluyum. Galip gelerek çok iyi bir işe imza attık." ifadelerini kullandı.