Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet, Nesibe Aydın'ı 109-56 mağlup ederek Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Hüseyin Çamcı, Münevver Özemre, Burak Durmuş

Fenerbahçe Opet: Allemand 3, Sevgi Uzun 14, Williams 19, McCowan 4, Meesseman 15, Olcay Çakır Turgut 4, Alperi Onar 12, Rupert 18, Tuana Vural 3, McBride 10, Meltem Avcı Yılmaz 7

Nesibe Aydın : Davis 21, Bone 13, Green 13, Yağmur Önal 7, Derin Yaya, Tuğçe Gürel, Pelin Gülçelik, Büşra Akgün, Şeyma Yılık, Turner 2, Aysude Torcu

1. Periyot: 27-17

Devre: 51-27

3. Periyot: 78-40

Beş faulle çıkan: 32.02 Aysude Torcu (Nesibe Aydın )

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Nesibe Aydın'ı 109-56 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükseldi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
